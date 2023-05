Vobořil chce CBD regulovat podobně jako tabák

„Nový seznam návykových látek by měl být jakousi obdobou toho, jak regulujeme tabák. Byly by tam látky s účinky, které nejsou natolik závažné, abychom je zakazovali,“ vysvětlil Vobořil.

Na seznamu by bylo jak CBD, tak i kratom nebo HHC. Látky by se prodávaly lidem od 18 let. Také by byl zakázán jejich prodej v automatech. „Prodej by měl být živou obsluhou, ne běžně na regálu,“ plánuje.

Od regulace si Vobořil slibuje i to, že látky nebudou obsahovat kontaminanty. „Prodejcům bude umožněno prodávat je tak, aby splňovaly všechny parametry,“ zdůraznil.

CBD nezakážeme, slíbil Fiala Domácí

Seznam by měl vzniknout co nejdříve, platit by měl nejpozději od začátku příštího roku.

Vobořil chce, aby novela zákona o návykových látkách prošla Sněmovnou rychle, podobně jako tomu bylo například dříve u konopí. „Za tři měsíce jsme měli podpis prezidenta,“ vzpomínal.

Sněmovnou by věc podle něj mohla projít rychleji jako poslanecký návrh. Zatím ale není jasné, kteří poslanci by se pod něj podepsali. „Ideálně aby tam byli poslanci z celého spektra koalice, nejlépe i z opozice,“ uvedl.

Dočasný zákaz HHC i kratomu?

Podle Vobořila je ale možné, že ministerstvo zdravotnictví do té doby prodej minimálně HHC, ale možná i kratomu zakáže. Od příštího roku by se ale látky přesunuly na zmiňovaný seznam a jejich prodej by byl pouze regulován.

Zákazu chce Vobořil předejít, řešit to má vláda. „Na vládu to půjde s rozporem,“ upozornil.

Na českém trhu se produkty s CBD prodávají jako oleje, cukrovinky, tinktury nebo bonbony. Ministerstvo zemědělství jejich prodej plánovalo zakázat kvůli nařízení Evropské unie.

Proti tomu se ale vyslovil i premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj by to znamenalo zásadní komplikaci pro uživatele látky i řadu českých podnikatelů. Svolal tak pracovní skupinu, která měla hledat řešení.