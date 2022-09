Ředitelka neziskovky: Některé firmy zneužívají situace ukrajinských uprchlíků

Množí se nám informace o nedobrém jednání různých zaměstnavatelů. Je to na hranici porušování pracovního práva a zatím jsme se nedostali do trestní roviny. Jde spíše o zneužívání zoufalé situace těch lidí, ale obchodování s nimi to ještě není.

Případy, kdy by ze strany ubytovatelů došlo k požadavku na sexuální služby, se objevily minimálně. Myslím, že někteří z nich předpokládali, že by to takhle mohlo fungovat. Případně že když u sebe ubytují ženu, bude vařit, uklízet a dělat všechny domácí práce. Zatím se nám ale ozvalo minimálně žen v této situaci. Neznamená to, že se to neděje. Ale zatím se nám neozval nikdo, kdo by byl donucen k prostituci či k práci v erotickém salonu.