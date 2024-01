Voda z Labe zase útočí na Křešice na Litoměřicku. Obec chrání protipovodňové stěny

Při každém navýšení hladiny Labe jsou obyvatelé Křešic na Litoměřicku ve střehu. Děsí je vzpomínky na ničivé povodně z minulých let, kdy voda zaplavila velkou část obce a zničila, co se dalo. Zdejší dobrovolní hasiči chrání jejich obydlí stavbou protipovodňových stěn vždy, když je to potřeba. Stejně jako nyní, kdy Labe zase stoupá.

Foto: Karel Otcovský, Novinky Radek Sibera mladší kontroluje upevnění povodňové stěny u Labe.