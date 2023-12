Vlaky mění jízdní řády, České dráhy zdražují

V mezinárodním jízdním řádu ČD se rozšíří počet spojů do Polska, četnější bude i spojení z Moravy do Vídně.

V Praze a Středočeském kraji ale ovlivní provoz vlaků také výluky. Vzhledem k omezené kapacitě železničního mostu na pražské Výtoni budou například posilové vlaky linky S7 do Prahy-Radotína a Řevnic začínat a končit již na Smíchově místo hlavního nádraží. A vlaky od Mladé Boleslavi a Všetat mají vzhledem k začínající modernizaci Masarykova nádraží končit na pražském hlavním nádraží.

Jak oznámila Správa železnic, s novým řádem se otevřou dvě nové zastávky, a to Praha-Rajská zahrada a Orel na Chrudimsku. Současně se plně obnoví provoz na čtyřkolejném viaduktu přes řeku Svratku v Brně.

Během prosince pak začnou vlaky využívat nový dvoukolejný most přes Labe na společném úseku tratí z Pardubic do Hradce Králové a do Chrudimi.