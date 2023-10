Tornáda se řítí do šrotu. České dráhy vyřazují desítky starších vlaků

Už jen několik měsíců zbývá železničním nadšencům k zachycení elektrických jednotek řady 460 přezdívaných „Tornádo“. Ty dojezdí do jara příštího roku. Provoz zakončí na trati Olomouc–Vsetín, kde je nahradí úplně nové jednotky RegioPanter.

České dráhy plánují během příštích let omladit průměrné stáří svého vozového parku ze 32 na 20 let. Dopravce nyní představil detailní plány, které jednotky vyřadí a sešrotuje nebo alespoň výrazně omezí.

„Staré časy a staré regionální vlaky končí. Během nejbližších let už nebudou žádné strmé schody, je konec nedostatku místa na nohy ve vozech přezdívaných Honeckery,“ řekl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Ukončení provozu nevyhovujících lokomotiv a vagonů je možné díky investicím do obnovy vozového parku. České dráhy během několika málo let nasadí do provozu nejméně 612 úplně nových vozidel pro přepravu cestujících v hodnotě zhruba 35 miliard korun.