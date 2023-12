Levnější jízdenky ČD koupíte už jen pár dní

Naposledy v sobotu půjde ještě nakoupit jízdenky za současné ceny, a to na dva měsíce dopředu, tedy i na cesty na začátku února. Vyplatí se proto pořídit si jízdenky i do zásoby. Není co ztratit, protože při nákupu přes internet se případně dají vrátit bez srážky nejpozději patnáct minut před vyznačeným časem odjezdu.