Vláda vyhlásila na sobotu státní smutek

Prezident Pavel na tiskové konferenci apeloval na všechny, aby incident nezneužívali k politickým důvodům, útokům na policii či šíření dezinformací. „To, co především potřebujeme, je pieta, zdrženlivost a soudržnost. Ta zdrženlivost umožní vyšetřit vše do detailu. Zároveň je potřeba, abychom v této situaci našli rozumní řešení, jak takovým situacím do budoucna předcházet, pokud to vůbec lze,“ řekl Pavel.