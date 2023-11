Vláda snižuje počet úředníků, čísla jsou ale zoufale malá

„Razantně snižujeme počty úředníků a plníme slib, že stát má fungovat efektivněji. Zrušili jsme 2636 úřednických míst. Znamená to pokles o 3,5 procenta,“ oznámil po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS).

„Je to veliký úspěch, který ukazuje, že vláda své programové prohlášení myslí vážně a postavila se k tomu zodpovědněji než všechny předchozí vlády,“ dodal vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„V první fázi, což bylo vloni a předloni, jsme se pouštěli do systemizace dlouhodobě neobsazených míst. V letošním roce jdeme v drtivé většina do míst, která jsou obsazená,“ přiblížil na následný novinářský dotaz Rakušan s tím, že přímo na ministerstvu vnitra se to týká třiceti míst.