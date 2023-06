Ministerstva na provozu šetřit budou, potvrdil Jakob

Úsporný balíček vedle změn v daních počítá se škrty napříč státní správou. Měla by zkrátit výdaje na provoz o pět procent a snížit objem peněz na platy zaměstnanců o dvě procenta. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (piráti) to v jeho resortu však není možné. Argumentuje například tím, že by bylo těžké udržet stávající síť českých ambasád a konzulátů po světě nebo nabízet odpovídající platy zájemcům o práci v diplomacii.