Vláda rozhodla o zmrazení majetku Ruska v Česku

„Proběhne zablokování finančních účtů, zablokován bude i majetek v katastru nemovitostí, aby nemohlo dojít k prodeji. V momentě, kdy vláda rozhodla, finanční analytický úřad je povinen konat. Opatření jsme připravovali v souhře s úřadem, pro ně to tedy není nová problematika,“ popsal Lipavský, jaký bude následující postup.

„Pokud by někdo chtěl za nájem zaplatit v hotovosti, dopustí se porušení sankčního režimu. Pak existují způsoby, jakými to stát může vymáhat,“ upozornil šéf české diplomacie s tím, že lidé, kterých se to týká, dostanou vyrozumění, jak postupovat.