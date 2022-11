Vláda chce přidat zastupitelům deset procent

Podle Malé nebyly odměny členů zastupitelstev za rok 2021 a 2022 navýšeny kvůli covidové pandemii. Ministerstvo vnitra v návrhu odhaduje, že celkem se na odměny vyplatí o 648 milionů více. U obcí by mělo jít o 588 milionů, u krajů 28 milionů a hlavního města Prahy 32 milionů.

Celkem by se měly náklady na odměny i se sociálním a zdravotním pojištěním zvýšit o osm set milionů.

Automaticky by se desetiprocentní navýšení mělo týkat takzvaných uvolněných zastupitelů, tedy těch, kteří funkci vykonávají na plný úvazek. Podle ministerstva o navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele, kteří zároveň jsou zaměstnáni v jiné práci, by měly samosprávné celky rozhodovat samy. Zvýšení platů v případě schválení návrhu budou obce a kraje platit ze svých rozpočtů.

Dodala, že se k návrhu budou kraje moci vyjádřit v probíhajícím připomínkovém řízení, které by mělo skončit 9. listopadu. „Předběžně předpokládáme projednání návrhu na přelomu měsíců listopadu a prosince tohoto roku,“ podotkla Malá.

„Kdykoli vyvstane otázka na platy politiků, tak v naší kultuře je vždy velká nevole. Nikdo nechce slyšet, že lidé placení z daní by měli dostat víc. Lidé nevnímají potřebnost politiků. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ti lidé to mají jako standardní zaměstnání,“ poznamenal Hanza.

Dodal, že pokud bude návrh schválen, Teplice nebudou mít problém vyšší odměny zastupitelům vyplatit. S navýšením by si podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) poradilo třeba i Brno.

„Město Brno by dobře fungovalo, i kdyby se odměny nezvyšovaly, poradíme si i s navýšením. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 je na odměny uvolněných i neuvolněných zastupitelů vyčleněno 22 787 000 korun, takže by to v příštím roce znamenalo navýšení řádově o dva miliony korun,“ konstatovala Vaňková.