Ať o našich platech rozhoduje někdo jiný, navrhují politici

Jeho strana v uplynulých letech, stejně jako většina Sněmovny, hlasovala pro zastropování mezd. Nyní je proti. „Když řekneme, pojďme to udělat další rok, tak až zmražení skončí, bude to zase ještě víc, protože rozdíl bude větší,“ podotkl Bartoš.

„Já jsem to navrhl všemi možnými způsoby, co jsem mohl, můj druhý návrh tam leží doteď. Pakliže vládní koalice, ta sto osmička, zvedne ruku pro můj návrh, mohou být v uvozovkách během jednoho dne zamrazeny platy politiků na celé volební období,“ uvedl Okamura.

„O té situaci se politici baví už 30 let. V roce 2015 byla dohoda napříč všemi politickými stranami ve Sněmovně, že by se udělal automat, o kterém, respektive o svých platech, by pak už nerozhodovali poslanci, což byl výborný nápad,“ sdělila místopředsedkyně Sněmovny za STAN Věra Kovářová.