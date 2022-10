Rozmrazené platy politiků se zvednou i o desetitisíce. Jak si v příštím roce polepší?

Třetím rokem mají poslanci, senátoři, ministři nebo třeba soudci a žalobci zmrazený plat na úrovni roku 2020.

Přitom většina veřejnosti zažívá prudký pokles životní úrovně kvůli rekordní inflaci.

Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2023 počítá s navýšením výdajů na platy veřejných funkcionářů o 13 procent. A Marian Jurečka Právu v úterý potvrdil, že další zmrazování platů ústavních činitelů pro příští rok neplánuje.

„Nebudu navrhovat prodloužení zmrazení, protože se týká nejen politiků, ale také soudců a státních zástupců. Už v tento okamžik je zmrazení, které proběhlo v únoru letošního roku, předmětem žaloby u Ústavního soudu,“ řekl Jurečka Právu.

Řadovým poslancům a senátorům bez funkce tak stoupne základní hrubý měsíční plat o 11 600 korun na 102 400 korun měsíčně.

Kdo jiný by měl jít v krizi příkladem než ti, kteří mají vyšší mzdy. Už 20 procent domácností míří do chudoby Karel Havlíček

Premiér si polepší z 243 tisíc na 274 tisíc hrubého.

Opozice to kritizuje. „Zatím jsme to neřešili, ale těžko se s tím smiřuji. Kdo jiný by měl v době krize ukázat, že dokáže bez problémů fungovat bez jakéhokoliv navýšení než ti, kteří mají mzdy vyšší a měli by jít příkladem,“ řekl Právu místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček.

Ústavní činitelé podle něj mají dost vysoké příjmy. Odmítá, že by se dalším zmrazením růst platů pouze oddálil. „Je to i symbolická věc. Už 20 procent domácností míří do chudoby,“ dodal pro Právo Havlíček.

Opoziční ANO podobně jako SPD letos v lednu navrhovalo dlouhodobější zmrazení platů vysokých funkcionářů. Udržet jednu platovou výši po celé volební období, tedy až do roku 2025, žádal neúspěšně šéf SPD Tomio Okamura.

„Inicioval jsem nejen debatu, ale předložil jsem už loni po volbách i návrh novely zákona, který je ve Sněmovně. Co víc ještě můžu udělat, pakliže můj návrh letos vládní koalice zamítla. Oni to prostě zvyšovat chtějí, my si myslíme, že by se to mělo zamrazit,“ řekl Právu.

Hrubý měsíční plat ústavních činitelů 2020 až prosinec 2022 náhrady 2023 náhrady poslanec, senátor 90 800 47 200 až 64 000 102 400 53100 až 72 000 předseda výboru, komise 127 800 47 200 až 64 000 144 100 53 100 až 72 100 předseda komory 243 800 48 800 274 800 55 000 místopředseda komory 173 200 45 400 195 300 51 200 premiér 243 800 31 200 274 800 35 100 vicepremiér 209 400 27 800 236 000 31 300 ministr 173 200 25 300 195 300 28 500 prezident republiky 302 700 281 700 341 200 317 500 soudce** 88 800 až 185 700 5 600 100 100 až 209 300 6 300 státní zástupce ** 79 900 až 167 100 0 90 100 až 188 300 0 předseda NS a NSS 252 200 51 500 284 300 58 000 předseda ÚS 292 600 37 400 329 800 42 100 předseda NSA 173 200 25 300 195 200 28 500 prezident NKÚ 210 200 31 200 236 900 35 100 poznámka: ** podle délky praxe a stupně Zdroj: výpočet redakce: hrubý měsíční plat

Poslancům navíc 12 tisíc

Automatické navyšování podporuje i místopředseda rozpočtového výboru za ODS Vojtěch Munzar.

„Past každého zmrazení je, že když se to rozmrazí, tak to začne dobíhat minulost. Proto je z mého pohledu nejlepší automat. Není to jen o platech politiků, ale i soudců nebo státních zástupců. To, že do něj v minulosti zasahovalo zmrazování, pak samozřejmě vyvolá negativní reakce, protože to zpětné dobíhání vyvolává otázky,“ řekl Právu.

Jak se platy od 1. ledna 2023 změní? Řadovým poslancům a senátorům, kteří nezastávají žádnou další funkci, se zvýší i měsíční paušální náhrady za dopravu, stravu a reprezentaci na 53 100 až 72 100 korun, podle vzdálenosti bydliště od parlamentu.

Ministři budou místo 173 tisíc brát základ 195 tisíc hrubého, vicepremiéři si polepší na 236 tisíc korun hrubého měsíčně.

Prezident Miloš Zeman bude od ledna příštího roku do 8. března, kdy na Hradě skončí, pobírat o 38 500 korun víc, tedy 341 200 korun hrubého měsíčně a paušální náhradu 317 500 korun.

U žalobců a soudců se výše platu odvíjí od délky praxe i stupně daného soudu či zastupitelství. Například začínající soudce okresního soudu bude nově brát 100 100 korun, nyní má 88 800 hrubého.

Naproti tomu předseda Nejvyššího soudu má 252 200 korun měsíčně, k tomu 51 500 na náhradách. Plat by se mu měl po Novém roce zvednout na 284 300.

Na platy ústavních činitelů počítá návrh státního rozpočtu na příští rok s 6,47 miliardy korun, asi o 730 milionů korun víc než letos.

V posledních letech se politici dohodli na zmrazení platů v roce 2020 na následující rok, tehdy kvůli dopadům pandemie covidu. Na rok 2022 se původně nic zmrazovat nemělo. V lednu ale současná vládní koalice postoj změnila s cílem ušetřit 600 milionů korun.

Obě komory parlamentu návrh podpořily, platy činitelů se od února do konce letošního roku zmrazily opět na úrovni roku 2020.