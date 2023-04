Vězňů je stále víc, ostraze ale chybějí lidé

Od prvního ledna příštího roku navíc začnou platit nové normy, podle kterých bude muset Vězeňská služba každému prvně trestanému zajistit prostor šest metrů čtverečních. Pro ostatní vězně to budou čtyři metry čtvereční. „Tím se zmenší ubytovací kapacita přibližně o deset procent,“ varoval Michailidis.

„Nedostatek pociťují obě pražské věznice, dále Plzeň, Valdice, Vinařice či Jiřice. Je to dáno velmi nízkou nezaměstnaností a možnostmi uplatnění v soukromém sektoru,“ podotkl Michailidis.

„Někteří příslušníci byli obviněni z nedůstojného chování, stalo se, že jim lidově řečeno ujely nervy. Do moderního vězeňství patří důslednost spolu s vlídností, přísnost se vstřícností, nejde to proti sobě. Kvůli chybějícím příslušníkům jsou zaměstnanci přetíženi a nedůstojné chování je jedním z důsledků,“ řekl šéf Vězeňské služby.

Dodal, že se zvyšuje i počet pokusů o útěk. I to přičetl úbytku zaměstnanců. S náborem nových pracovníků by mohly pomoci i náborové příspěvky ve výši od 75 do 150 tisíc korun, řada benefitů či závodní stravování.