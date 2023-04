Umí zpacifikovat agresivního člověka a najít drogy. Tyhle čtyřnohé „mazlíčky“ byste nechtěli naštvat

„Je to podle zaměření. První jsou psi obranáři, ti zajišťují bezpečnost jak ve věznici, při zajišťování eskort, další jsou psi na vyhledávání omamných a psychotropních látek, takže jejich prací je každodenní kontrola příchozí pošty, cel a veškerých prostor věznice,“ vysvětlil Novinkám vrchní inspektor strážní služby pro psovody Karel Dušek. Někteří psi umí také hledat mobilní telefony.

„Já jsem u vězeňské služby 15 let a nepamatuji si takto přímé nasazení psa. Ti psi obranáři fungují hlavně jako takový prostředek prevence a v podstatě zastrašení, kdy mají obrovský psychologický efekt. Když se něco děje a přijde tam psovod se psem, který štěká a cení zuby, tak většinou situaci uklidní pouze tím, že je tam přítomen,“ doplnil Dušek.

Do akce byli ve výcvikovém areálu nasazeni dva belgičtí ovčáci malinois.

Při výcviku jsme zachytili také fenu belgického ovčáka. Ta je nyní zařazena do základního kurzu na vyhledávání omamných a psychotropních látek.

U obranářů je to pak hlavně o povaze. „Tam jde o to, aby byli odolní vůči různému tlaku, a když pes projde tímto prvním posouzením vhodnosti, uznáme, že je vhodný, tak je zařazen k výcviku a poté jede do základního kurzu, který trvá zpravidla tři měsíce,“ doplnil vrchní inspektor Dušek.