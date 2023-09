Veselý kopec patří tento víkend mlynářům a sekerníkům

Hlavními hrdiny tohoto víkendu ve skanzenu jsou ale mlynáři a sekerníci (tesaři vyrábějící stroje a zařízení jako mlýny a hamry). Příchozí se tak mohou během prohlídky dozvědět, co sekerníci dělají, jak se mele ve vodním mlýně, co to je české složení, jak náročné je získat ze lněného semínka olej nebo čemu se lidově říká flus.