Vědci vymýšlejí, jak likvidovat potravinový odpad

Přestože si to veřejnost ne­vuvědomuje, jsou pro společnost stále větším problémem. Každý občan Česka ročně vyhodí až 36 kilogramů znehodnocených potravin. Situace je ještě horší na sídlištích, kde je to 53 kilogramů odpadu na osobu. Jejich obyvatelé totiž nemají jako venkované k dispozici komposty, popřípadě nechovají zvířata, kterým přebytky zkrmí.

„Do dvou let navrhneme celý systém toho, jak potravinový odpad plošně likvidovat. Budeme na něj dokonce muset vymyslet speciální kontejnery. Hledáme látky, které potlačí zápach u kontejnerů a urychlí rozklad potravin,“ řekla Právu vedoucí projektu Lucie Veselá.

Za nejdůležitější považuje to, že lidé chtějí potravinový odpad třídit a ekologicky likvidovat. V průzkumu univerzity to uvedlo 87 procent dotázaných. Potravinový odpad zatím končí v klasickém směsném domovním odpadu nebo v bioodpadu. Ani v něm, tedy v posekané trávě, půdě z květináčů nebo ve větvičkách z prořezaných keřů, nemá jídlo co dělat.