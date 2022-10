Jak Češi třídí odpady a mýty s tříděním spojené

Ačkoli jsou některé obaly a výrobky zdánlivě papírové, do tříděného odpadu s papírem nepatří. Jsou to například plata od vajec, která jsou vyrobena z finálního papírového recyklátu, který už znovu recyklovat nelze. Do modrých nádob s papírem tudíž nepatří, ale lze je s úspěchem zkompostovat, eventuálně je lze vyhodit do směsného opadu. Totéž platí pro ruličky od toaletního papíru.