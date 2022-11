Válek chce vrátit nadstandardy ve zdravotnictví. Bude dvojí kvalita péče, připustil

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce vrátit do hry nadstandardy ve zdravotnictví, které v ČR skončily v roce 2013. Připouští, že zavedení nadstandardů by vedlo k rozdělení kvality péče do dvou skupin. Válek chce také mimo jiné posílit prevenci. Jedním z kroků podle něj bude zavedení úhrady 6000 až 7000 korun od zdravotních pojišťoven na povinný pobyt dětí ze sedmých a osmých tříd základních škol na českých horách.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek