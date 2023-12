Válek bude v pondělí s pojišťovnami řešit růst mezd ve zdravotnictví

„Já jsem před jednáním (s lékaři), které budu mít v pondělí ve 14:45, svolal ředitele všech pojišťoven. A budu od nich chtít vědět - a předpokládám, že pan ředitel VZP jim to představí -, ten mechanismus dodatku tak, aby na jednání s mladými lékaři mohl ředitel VZP přesně říct, jaký bude mechanismus dodatku, jak to udělá. A aby to garantoval,“ řekl Válek na Nově.

„Konkrétní technické detaily a to, co ke komu půjde, bychom se měli dozvědět na zítřejší (pondělní) schůzce. Protože tohle na tom čtvrtečním jednání nezaznělo. Musí se vyřešit, jaká suma půjde jakému lékaři,“ řekl nyní v pořadu televize Nova viceprezident České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda.

„A musí být potvrzeny mechanismy, jak se to (peníze navíc) dostane nejen do přímo řízených organizací (ministerstva zdravotnictví), ale i do těch dalších organizací, protože to byl jeden z těch kritických bodů, na kterých jednání předtím trošku zamrzla,“ dodal.