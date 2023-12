Kalousek: Dohodu Fialy s lékaři nelze realizovat

Po dohodě premiéra Petra Fialy (ODS) s lékaři jste napsal, že Fiala podrazil ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z vaší strany. Proč tak silná slova?

Jestliže ministr zdravotnictví drží linii a po dohodě s kolegy oznámí, že je zde nějaký finanční rámec, který nelze překročit, a premiér pak bez vědomí ministra ten rámec překročí, a bez přítomnosti onoho ministra oznámí nějakou dohodu, to opravdu není loajální přístup ke členovi vlastní vlády. Za podraz jsem to označil a jako podraz to vidím, i když pan ministr se třeba vyjadřuje jinak.

Pan premiér @P_Fiala evidentně jednal bez odborné podpory a slíbil nesplnitelný nesmysl: Je možné úhradovou vyhláškou zvýšit platbu za výkony. Není ale možné(a bylo by to proti zákonu) úhradovou vyhláškou zajistit, aby toto navýšení šlo do platů. https://t.co/hrGZduFucI — Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) November 30, 2023

No právě. Nakonec Válek dohodu premiéra s lékaři na sociální síti X ocenil.

Třeba má nějaký důvod takhle komunikovat. Já to na základě zkušenosti ze dvou vlád, ve kterých jsem seděl, vidím jako podraz a zdaleka nejsem sám. O to ale vůbec nejde. Klíčové je, jak takovou dohodu realizovat? Jsem přesvědčený o tom, že při dodržení platných zákonů to nejde.

Průlom: Fiala oznámil dohodu s protestujícími lékaři

Úhradová vyhláška se nedá po 31. říjnu měnit, byť to zákony připouští. Ale i kdyby se našel způsob, jak úhrady navýšit, tak jde přece o to, že pojišťovny platí za služby, nehradí platy lékařům! A neexistuje žádný nástroj, jak nařídit, že ty peníze mají jít na platy. Teoreticky to může jít u přímo řízených nemocnic, jako jsou fakultní nemocnice. Tam to ministr může ředitelům nařídit, a oni poslechnou, jinak by je mohl odvolat. Ale jak se to dá nařídit soukromým nemocnicím a krajským, které jsou z většiny obchodní společnosti?

Kroutím hlavou nad tím, že pravicový premiér z ODS chce obchodním společnostem stanovovat platy zaměstnanců. To je možné ve státním zdravotnictví, které nemáme.

I premiér uznal, že mechanismus na zvyšování platů lékařů se bude teprve muset hledat. Podle vás blufoval?

Vůbec nevím. Těžko to nazvat dohodou, když nikdo neví, jak ji naplnit. To, co prohlásil premiér, že garantuje, že peníze, které se navýší z úhradové vyhlášky, půjdou na platy, dle mého názoru garantovat nejde.

Fialovi se ale podařilo dohodnout se s lékaři na tom, že neomezí péči, čímž od pátku hrozili. To se při dřívějších jednáních nepodařilo.

Nic takového neřekli. Oznámili, že to udělají, až budou mít onen mechanismus na papíře, a to se nedá, chcete-li dodržovat platné zákony. Já jako pacient si samozřejmě přeju dohodu a neomezení péče, ale jak říkám, tato dohoda je nerealizovatelná a je otázka, zda se to dá nazvat dohodou. Nemocnice budou vědět, jak na tom jsou finančně, až v polovině příštího roku. Jak by se vůbec mohly teď zavázat, že ty peníze budou moci dát do platů?

Pro české zdravotnictví je dobrou zprávou, že premiér na jednání s doktorem Přádou rozsekli poslední sporný bod našich debat s odbory, kterým bylo odměňování v nemocnicích od 1. 1. 2024. Doplnil tak dohodu, jejíž konkrétní podobu jsme v posledních měsících vyjednali v mantinelech… — Vlastimil Válek (@vlvalek) November 30, 2023

Považoval jste důvody protestů lékařů za legitimní?

Každý se pere o to své. Situace s přesčasy je léta neřešený problém, a to především proto, že se nedodržuje zákoník práce. Jisté pochopení pro protesty mám. Nemám ale pochopení pro to, když někdo řekne, že omezí zdravotní péči.

KOMENTÁŘ: Vláda narychlo hasí požár, který nemusel vzniknout – Alex Švamberk

Lékaři ale nemají mnoho nástrojů k tomu, aby se domohli svého. Určitý vydírací tlak tu byl vždy, vzpomeňme třeba na kampaň Náš exodus, váš exitus.

To byl vydírací prvek, ale měl logiku. Lékaři řekli, že prostě odejdou. Ale říct, že v nemocnici zůstaneme, ale pacienta, který má nárok na operaci, neuspíme, mi přijde za hranou.

Prohlásil jste, že přijímáte nominaci do eurovoleb. Láká vás evropská politika?

Proces, jakým se člověk dostane na kandidátku, má svá pravidla, a vždy začíná nominací. Skutečně mě překvapilo, kolik jsem dostal nominací od regionálních organizací TOP 09. Přesný počet vám z hlavy neřeknu, ale byl opravdu vysoký. Mně se nechtělo říct, že děkuji za důvěru, ale nestojím o ni. Proto jsem ty nominace přijal. To ale vůbec neznamená, že kandidovat nakonec budu.

Jednáte o tom s lidmi, kteří o podobě kandidátky rozhodují?

O tom rozhoduje výkonný výbor, tedy asi čtyřicet lidí. Jsem dalek toho, abych dělal vnitrostranickou kampaň, nebo někoho obtelefonovával.

Máte pocit, že by vaše jméno kandidátce Spolu pomohlo?

Myslím, že ano. Všechny tři strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) obětovaly autenticitu své evropské politiky, aby se pokusily volby vyhrát. Proto by měla každá strana obsadit kandidátku co nejsilnějšími jmény, co mohou hlasy přitáhnout. Zda kandidátce prospěju, musí zvážit lidé, co o její podobě rozhodují. Ale kdybych si myslel, že jí neprospěju, tak nominace vůbec nepřijmu.