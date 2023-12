Stávka lékařů pokračuje navzdory slibům premiéra, zákroky se často odkládají

„Dokud se s předsedou vlády definitivně nedomluvíme na alokaci a na způsobu doručení vyhrazených prostředků, je předčasné odvolat odmítnutí přesčasové práce,“ uvedla na svém Facebooku Sekce mladých lékařů, jejíž předseda Jan Přáda je hlavní tváří protestů.

Přitom Přáda ve čtvrtek po jednání s Fialou lékaře vyzval, aby o víkendu péči zajistili. Stávka ale trvá, některé nemocnice zdravotní péči od včerejška omezily.

Dohoda je nerealizovatelná. Jak by se nemocnice mohly teď zavázat, že ty peníze budou moci dát do platů? Miroslav Kalousek

Způsob, jakým se Fiala s lékaři dohodl, zkritizoval pro Právo bývalý politik za TOP 09 a místopředseda správní rady VZP Miroslav Kalousek.

Kalousek: Fiala podrazil Válka

A to nejen proto, že podle něj Fiala ministra Vlastimila Válka (TOP 09) „podrazil“, když se s lékaři dohodl za jeho zády. Podle Kalouska dohodu, kterou Fiala uzavřel, nejde splnit.

„Jsem přesvědčen o tom, že při dodržení platných zákonů to nejde. I kdyby se našel způsob, jak úhrady navýšit, tak jde přece o to, že pojišťovny platí za služby, nehradí platy lékařům. A neexistuje žádný nástroj, jak nařídit, že ty peníze mají jít na platy,“ řekl Právu Kalousek.

„Tato dohoda je nerealizovatelná a je otázka, zda se to dá nazvat dohodou. Nemocnice budou vědět, jak na tom jsou finančně, až v polovině příštího roku. Jak by se vůbec mohly teď zavázat, že ty peníze budou moci dát do platů?“ uvedl.

Kalousek: Dohodu Fialy s lékaři nelze realizovat

„Teoreticky to může jít u přímo řízených nemocnic, jako jsou fakultní nemocnice. Tam to ministr může ředitelům nařídit a oni poslechnou, jinak by je mohl odvolat. Ale jak se to dá nařídit soukromým nemocnicím a krajským, které jsou z většiny obchodní společnosti?“ ptal se Kalousek.

Také podle bývalého ministra zdravotnictví a předsedy představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluka Němečka (soc. dem.) není řešení domluvené u premiéra proveditelné. „V průběhu příštího týdne narazíme na to, že z hlediska právního státu to není možné udělat,“ poznamenal pro ČT.

Nasmlouvané výkony se odkládají na neurčito, jak to bylo původně naplánováno Monika Stejnerová, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek, který se jednání premiéra s lékaři účastnil, Právu ústy mluvčí VZP Viktorie Plívové vzkázal, že dohodu respektuje.

„Bylo to především politické rozhodnutí, které nabídlo řešení vypjaté situace a jako takové ho VZP respektuje. V dalším kroku bude třeba zajistit jeho věcnou realizaci, tedy tuto dohodu přenést do tzv. úhradových dodatků, které pojišťovny nabídnou nemocnicím. Zda bude návrh všemi akceptován, samozřejmě nikdo předjímat nemůže,“ napsala Plívová.

Průlom: Fiala oznámil dohodu s protestujícími lékaři

Předseda senátního zdravotního výboru za ODS Roman Kraus Právu řekl, že by bylo možné řešení najít. „Stačil by sepsat dodatek k úhradové vyhlášce, v němž by se určila částka, která by se věnovala na platy lékařů a zdravotníků. Nemocnice by to musely zapracovat do svých finančních rozvah a alokovat ty peníze,“ uvedl.

Podle něj by se takové opatření dalo do ledna stihnout. „Je to technická věc. Musí se dohodnout ministerstvo s pojišťovnami a pak s tím budou mít práci ekonomové a personalisté nemocnic. Bude to chtít intenzivní práci, ale myslím, že se to do ledna stihnout dá,“ dodal.

Ani částka nesedí

Jenže například předseda Lékařského odborového klubu (LOK) Martin Engel pro Seznam Zprávy řekl, že ani částka, kterou Fiala lékařům navrhl, čili necelých deset miliard, nestačí. Zkritizoval i čtvrteční tiskovou konferenci premiéra s lékaři. „To, co se tam odehrálo, bylo hnusné divadlo,“ uvedl Engel.

Stávka bude podle něj pokračovat nejpozději do 7. prosince. „Já jsem se svými lidmi dohodl, že do akce jdeme na základě rozhodnutí porady předsedů a jedině stejný formát to může ukončit,“ dodal.

V mnoha nemocnicích postupují podle plánů omezujících péči, které vytvořili před jednáním premiéra s mladými lékaři. „Nasmlouvané výkony se odkládají na neurčito. Uvidíme, až jaká bude dohoda s ministerstvem na platech všech zdravotníků, jak to bude komunikováno a splněno,“ řekla Monika Stejnerová, odborářka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Stávkovat se bude podle mluvčí Evy Libigerové i na pražské Bulovce, kde se od včerejška ruší oční pohotovost a pacienti ORL budou ošetřeni v běžné pracovní době, s výjimkou život ohrožujících stavů.