V premiérové volbě Hance nezabránila ani operace

Prvního kola se usměvavá dívka ještě účastnit nemohla, protože plnoletosti dosáhla až dva dny po něm. To, že se zúčastní kola druhého, věděla ale hned.

„Samozřejmě. Volit by měl jít každý, protože volby jsou pro mě šance říct, co bych chtěla. Máme šanci tím něco změnit, proto chci volit vždy,“ řekla prvovolička.

Na dotaz, jaké pocity v ní volební premiéra vyvolala, odpověděla: „Neřekla bych, že jsem se těšila. Byly to moje první volby, takže jsem úplně nevěděla, co mě čeká. Spíše jsem byla lehce nervózní, ale nechtěla jsem o to přijít.“