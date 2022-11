V Praze se schází nové zastupitelstvo. Patová situace trvá

Poslanec a exprimátor Bohuslav Svoboda (ODS) si tak bude muset na primátorský post počkat, dokud se nedohodne koalice. Spolu ve středu odmítlo spekulace o podpoře ANO. Zopakovalo, že se pět týdnů od voleb v Praze snaží o půdorys vládní spolupráce se STAN a Piráty. Jednání jsou podle Spolu „nyní blokována vznikem povolební Aliance pro stabilitu, kterou vytvořili Piráti a Praha sobě“. Spolu s celou aliancí, která by nevadila STAN, přes výzvy druhé strany nejednalo, v koalici odmítá Prahu sobě.

Na magistrátu tak zavládla patová situace. Podle návrhu Spolu má být zvoleno vedení tří výborů zastupitelstva. Finanční chce Spolu pro sebe, kontrolní by měl připadnout ANO a výbor pro výchovu a vzdělávání by vedl STAN. Hřib by zůstal velitelem městské policie a ANO by mělo na starost také územní plán.

„Ostatní personální otázky, zejména volby primátora, náměstků a dalších členů rady a také členů a funkcionářů dalších výborů, by byly projednávány až na pokračování ustavujícího zastupitelstva,“ navrhl Zdeněk Zajíček (ODS). Ustavující schůze by tak mohla být přerušena do 24. listopadu.

ANO stále zůstává ve hře o Prahu Domácí

Ještě v úterý přitom Spolu jednalo s ANO, když toto hnutí nabízelo menšinové radě Spolu dočasnou podporu. Ještě se o tom v úterý radil klub Spolu, ale nepřijal žádné stanovisko. Lídr pražského ANO Patrik Nacher na dotaz Práva, zda čtvrteční zastupitelstvo dopadne podle jeho představ, reagoval stručně: „Myslím, že ne.“

Prolomit pat

Prahu stále vede Hřibova rada, podle zákona o Praze může být nahrazena jen volbou všech 11 nových radních. Lze očekávat, že Hřib zůstane v čele magistrátu, dokud se nepodaří patovou situaci prolomit a dojednat novou dělbu moci. „Rád bych, aby ustavující jednání zastupitelstva proběhlo důstojným způsobem,“ uvedl Hřib, který se také musí se Svobodou dohodnout, kdo z nich bude ustavující zasedání řídit.

Podle zákona je to buď dosavadní primátor, anebo nejstarší zastupitel, jímž je právě osmasedmdesátiletý primátorský kandidát Spolu, poslanec Svoboda. Vhodné by podle Hřiba bylo, aby zastupitelstvo také schválilo nekonfliktní návrhy, které nesnesou odkladu a týkají se například evropských dotací pro městské části. Aliance stability také volala po jednáních se Spolu, která by zabránila rozpočtovému provizoru v příštím roce.

V sázce při dosavadních jednáních mohly být i tři hlasy SPD. Lídr SPD v Praze Milan Urban v příspěvku na sociálních sítích strany nyní uvedl, že chce „zastavit aktivismus, který Praze vládnul“, přičemž SPD vůbec nechápe, proč by v Praze musela být obdoba vládní koalice. Jak ale ustavující schůze dopadne, Urban neodhadoval. „Uvidíme v 9 ráno ve čtvrtek,“ dodal.

U magistrátu se má konat také demonstrace, již vyvolaly obavy z dohody Spolu s ANO. „Nebudeme nečinně přihlížet. Ve čtvrtek před magistrátem se v 11 hodin uskuteční protestní shromáždění na podporu demokratických stran,“ napsal na Twitteru svolavatel akce Lukáš Valenta.