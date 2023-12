V Praze, Brně nebo Olomouci ohňostroj nebude. Ostrava či Plzeň jej zachovají

„Novoroční ohňostroj jsme se rozhodli nerušit, jsme přesvědčeni, že bychom tím jen nahrávali šílencům, kteří takové činy páchají, protože šíření strachu a ,blbé nálady‘ je přesně to, co chtějí způsobit. V neposlední řadě je ohňostroj jedna z mála věcí, která lidem v rámci negativních zpráv, které se na ně pořád valí, může pomoci zvednout náladu při vstupu do nového roku,“ dodal Procházka.

„Ohňostroj jsme koncipovali již před měsícem a brali jsme přitom ohled na to, co se nyní děje ve světě. Je o slušnosti a sounáležitosti. Jeho tématem je vítězství dobra nad zlem. Nemůžeme agresorům ustupovat, dali bychom jim přesně to, co chtějí,“ uvedl starosta Jaromír Hlaváč (ODS).