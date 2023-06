Už to jiskří: Ferjenčík do eurovoleb vyzve Kolaju

Lídrem Pirátů do eurovoleb chce být bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík. Oznámil to na sociálních sítích i na pirátském fóru, kde zveřejnil svůj „kandidátský projev“ do pirátských podzimních primárek. Postaví se tak europoslanci a prvnímu místopředsedovi strany Marcelu Kolajovi.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Předseda Pirátů Ivan Bartoš (vlevo) a bývalý poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík