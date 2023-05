Ultimátum vládě. Pokojné odbory mají bojovnou náladu a sní o francouzském scénáři

Odboráři se snaží přimět vládu premiéra Petra Fialy (ODS) k jednání a rozhodli se dát kabinetu ultimátum. Co by následovalo, pokud by nebyla „seriózní jednání“ zahájena, není jasné. Odbory nicméně zmínily francouzský scénář. Ve Francii jsou oblíbenou kratochvílí odborů četné stávky i další masové protesty, které někdy doprovázejí i blokády a pouliční nepokoje.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Demonstrace odborového svazu KOVO proti důchodové reformě a emisní normě Euro 7, 29. března 2023, Praha