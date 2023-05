Čtvrtina Čechů odmítá jakákoliv úsporná opatření

„Většina populace se shodla v tom ohledu, že je potřeba s veřejnými finančními prostředky šetřit, to se domnívají celé tři čtvrtiny obyvatelstva,“ uvedl autor průzkumu Jan Burianec, podle něhož se téma stavu veřejných financí objevuje u veřejnosti mezi nejpalčivějšími tématy.

„Jako nerozumné hodnotí respondenti primárně oblasti, které jsou nelogické: proč je jiná DPH u novin a jiná u časopisů, proč ještě jiná (nulová) u knih? Již se objevily věty typu ‚Copak knihy mají nulovou přidanou hodnotu?‘. Stejné je to u absence spotřební daně na jen jeden typ alkoholu,“ dodal ředitel STEM/MARK Jan Tuček.

Kabinet by se měl podle lidí zamyslet, jak své kroky prezentovat. To, že to dělá dobře, si myslí jen tři procenta veřejnosti. Třetina lidí uznává, že vláda se komunikovat snaží, ale je zde prostor pro zlepšení – častěji jde o vlažnější voliče vládních stran. Zbývající téměř dvě třetiny se následně domnívají, že vládě se nedaří komunikovat vůbec.