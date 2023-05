Úleva pro pacienty s CHOPN. První žena v Česku podstoupila unikátní zákrok

„Mělo by to mít přinejmenším dlouhodobý efekt. Zatím se dokončují klinické studie, takže nemáme k dispozici až tak dlouhodobá sledování, maximálně několik let od zákroku,“ řekla Právu přednostka Pneumologické kliniky v Thomayerově nemocnici Martina Koziar Vašáková, která jako společně s primářem Luďkem Stehlíkem a týmem sester zákrok provedla.