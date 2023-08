Tornádo na Ústecku vzniklo za neobvyklých podmínek, prozkoumají to meteorologové

„Je to zajímavé, protože aby se vytvořilo tornádo v podhorské oblasti není úplně běžné, tomu spíš nahrávají roviny. Navíc to ani nebylo při bouřce. Nebyla tam elektrická aktivita. I proto bylo to tornádo slabé,“ uvedl pro ČTK Martin Novák z Českého hydrometeorologické ústavu (ČHMÚ).