Tisková konference Petra Pavla

„V žádném případě nezpochybňuji, že musíme v podpoře Ukrajiny pokračovat všemi dostupnými prostředky až do porážky Ruska na ukrajinském území,“ vysvětlil Pavel následně Novinkám.

Minulý týden zvolený prezident vyrazil do regionů, kde lidé v prezidentských volbách více volili jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO). Pavel to avizoval hned po volbách. Začal na Karlovarsku, tento týden má v plánu vyjet do Ústeckého kraje.