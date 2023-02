Jako bývalý voják se nemohu řídit jen vírou. Pavel vysvětluje slova, která naštvala Kulebu

Můžeme ale se dostat do situace, kdy osvobození určitých částí ukrajinského území bude znamenat víc ztrát na životech, než společnost dokáže unést. V určitě chvíli tak dokonce sama Ukrajina může přemýšlet o jiném výsledku. A my bychom také měli být připraveni na takovou eventualitu, protože nelze jen očekávat to nejlepší, ale je třeba být připraveni na to nejhorší.