Pavel v Mnichově podráždil ukrajinského ministra Kulebu

Podle serveru Pavel během panelu neuvedl konkrétní příklady, co by měli západní spojenci změnit ve svém přístupu, aby podobným scénářům zabránili. Vyzval ale západní lídry, aby „byly realističtí a doufali v to nejlepší, ale připravovali se na to nejhorší“.

„Pokud některé země zastávaly po nějakou dobu zdrženlivější postoje, tak i tyto země volají, že Ukrajině je třeba poskytnout, co potřebuje, a to v co nejkratším čase. Příkladem je Německo, které v době, kdy my už jsme dodávali třeba i těžkou techniku, tak stále bylo zdrženlivé právě při dodávkách této techniky, protože to považovalo za riziko eskalace konfliktu,“ uvedl.