Tetřevi se pomalu vrací do Beskyd, lesníci vypustili 14 ptáčat

Během posledních šesti let vypustili zaměstnanci Lesů ČR do přírody už 73 mladých tetřevů. „Po jarním vylíhnutí kuřat necháváme veškerou péči o mláďata na samicích. My zajišťujeme hejnu co nejlepší životní podmínky,“ vysvětlila tetřevnice Adéla Jonáková.