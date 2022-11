Svíčky a věnce plní hřbitovy, lidé vzpomínají i na slavné osobnosti

Návštěvnost všech hřbitovů se v těchto dnech násobně zvyšuje. „Tady na Olšanských hřbitovech je to na Dušičky určitě víc než desetkrát tolik, kolik sem přijde v běžný den,“ zmiňuje ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený.

2. listopadu proto například prodloužili otevírací dobu. „Běžně v listopadu zavíráme už v pět hodin odpoledne, kvůli dennímu světlu, protože hřbitovy nejsou osvětlené. Dnes je otevřeno až do osmi hodin,“ vyjmenovává Červený.

Dávat pozor by si návštěvníci měli i na své osobní věci a neměli by je odkládat bez dozoru. „Starší lidé ať také zváží, jestli přijdou na hřbitov večer. Za tmy jsou naše hřbitovy sice krásné, ale neosvětlené, a to může být pro některé složitější,“ dodal Červený.