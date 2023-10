Střelba do vlastních řad. Zůstáváme u líbivých gest a špatně komunikujeme, přiznávají vládní poslanci

Opozice vládě vyčítá, že je nekompetentní, neakceschopná, špatně komunikuje a neplní sliby. Už třikrát se jí pokusila vyslovit nedůvěru, kabinet to ale vždy ustál. Naposledy ve středu v noci.

„Právem za to sklízíme kritiku, přestože kroky vlády chválí nejrůznější ekonomové či orgány,“ přidala se jeho stranická kolegyně Pavla Pivoňka Vaňková.

Místopředsedkyně Sněmovny za STAN Věra Kovářová si zase vyčítá, že pět stran ve vládě nezvládá mluvit „jedním hlasem“. Podle ní se to ukázalo například při přijímání konsolidačního balíčku.

Další poslanci jmenovali konkrétní věci, a to například, že se veřejnosti „nedaří dostatečně vysvětlit“ rozsah problému strukturálního deficitu, proč je stabilizace veřejných rozpočtů důležitá nebo účel konsolidačního balíčku.

Jeho stranický kolega a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček by zase ocenil „rychlejší tempo konsolidace veřejných financí“, než přináší konsolidační balíček.

Podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka se nepovedlo to, že v době krize byli málo solidární a málo platili oligarchové v potravinářství a energetice. „Ti na úkor občanů rekordně zbohatli,“ kroutil hlavou.

„Chtěli jsme, aby to opatření bylo co nejúčinnější a pomohlo lidem co nejvíce bez dalšího zadlužování státní kasy,“ dodala.