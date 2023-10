Vláda před hlasováním o nedůvěře schytává kritiku z vlastních stran

Právo oslovilo namátkou některé lidi z regionů, aby před hlasováním o nedůvěře vlády řekli, zda či jaké mají ke kabinetu výhrady.

„Nikdo z vlády není schopen okomentovat kroky tak, aby jim lidi rozuměli. Prostě polopaticky. Většina lidí, co má strach, nemá často dostatečné vzdělání, aby jednotlivé kroky chápala. Chybí pro ně ujištění, že se žádná hrůza neděje,“ myslí si náměstek ústeckého hejtmana Jiří Kulhánek z ODS.

„Je potřeba prostě mluvit s lidmi jednoduše, jako když mluvíte s chlapi v hospodě. Opozice vidí, že to vláda neumí, a byla by hloupá, kdyby situace nevyužila. Takže vytváří dojem, že se kvůli konsolidačnímu balíčku stane tragédie. Je to klasický opoziční postoj, já se za to ani nezlobím, vládní strany by to dělaly taky tak, kdyby byly v její roli,“ dodal.

Podle něj je komunikace ministrů příliš složitá a kostrbatá. „Rozumím, že vysvětlit všechna opatření je složité, ale kdybych to dělal, asi bych se tomu věnoval daleko víc. Měli by lidem vysvětlit, proč nemusí mít obavy. Na konkrétních příkladech,“ uzavřel Kulhánek.

Předpokládá, že špatná reputace vlády se odrazí i v krajských volbách za rok. „Sežrat to dostaneme určitě, ale nebojím se toho. Já s tím počítám. Ale třeba se mezitím zjistí, že ne všechno je tak strašlivé, jak to vypadá teď,“ podotkl náměstek.

Půta: Může za to ODS

Podle libereckého hejtmana Martina Půty může za nespokojenost ze značné části ODS, ANO a SPD, které společnými silami ještě v minulém volebním období zrušily superhrubou mzdu.

„Významně se tím pomohlo bohatším lidem. Balíček to řeže ve všech skupinách, sice ne do hloubky, ale nepříjemně. ODS teď platí za to, že pomohla ANO vypustit příjmy státu o 100 miliard a slibovala, že to najde v úsporách, což je vždycky složité,“ řekl Právu Půta.

Debata o tom, aby bohatší lidi platili vyšší daně z příjmů, se však v současném složení Sněmovny podle Půty nezahájí. STAN by se tak měl alespoň snažit prosazovat témata, která se lidí v regionech týkají. „Neřešíme to, co je zásadní. Neřešíme směřování země. Konkurenceschopnost v rámci střední Evropy. Řešíme zástupné problémy,“ míní.

„Politika se místo problémů lidí soustředí na řešení jednotlivých kauz. STAN by měl řešit spíš to, že lidi nemají zubaře, nebo že za pět let půjde do důchodu velká skupina praktických lékařů a reálně nám hrozí, že bude nedostupná zdravotní péče,“ dodal Půta.

Nespokojený s komunikací vlády je i Lukáš Němeček ze STAN v Karviné. „Ve zkratce s vládou souhlasím, nicméně komunikaci by měla zlepšit, s ní spokojený nejsem. Měla by umět věci lépe vysvětlovat. Každý článek konsolidačního balíčku má dopad a měl by se zdůvodnit,“ myslí si.

„KDU-ČSL není ortodoxní“

Výtky k vlastní straně má i předsedkyně Okresního výboru KDU-ČSL v Jindřichově Hradci Kateřina Marková. Vadí jí, že KDU-ČSL ve Sněmovně vystupuje jako křesťansko-ortodoxní strana ve věci manželství pro všechny. „Přitom velká část strany je liberální. První by se to téma mělo vykomunikovat uvnitř strany, a to dobře, a potom by se s tím mělo jít ven. A ne, že každý poslanec si řekne svoje a pak to vypadá, jak to vypadá,“ řekla Právu.

O problémech jednali lidovci i na své ideové konferenci na začátku září. „Hodně se kritizoval útočný styl některých našich poslanců. Řeklo se, že by měli vystupovat umírněněji a spíš prezentovat, co udělali dobře, a ne kritizovat, co ostatní udělali špatně. Připadá mi, že najíždíme na vlnu, kterou tu propaguje Andrej Babiš. A to nám hrozně ubližuje,“ dodala Marková.

Jinak opatření vlády podporuje. „Spousta lidí nadává na vládu, že pro ně nic nedělá, ale když se zeptáte, co jim konkrétně vadí, tak neumí odpovědět, neví. Nadávat je možná jen folklor,“ uzavřela.

Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS) míní, že je legitimní vládu kritizovat za sliby, které neplní. Na druhou stranu však vládu chápe, protože „člověk míní a situace mění“.

Fialův kabinet podle něj schytává od společnosti nenávist, kterou cíleně vyvolává ANO a SPD. „To už není politické soupeření. Je to opravdu rozdělování lidské společnosti,“ řekl Právu.

Většina rozumných lidí podle něj ví, že je potřeba zkrotit státní dluh. Vláda by však mohla zlepšit svou komunikaci. „Nezbývá, než lidi vzdělávat, zapojovat je do veřejných věcí. Učinit je spoluodpovědné za to, jak se naší republice daří,“ dodal.