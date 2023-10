Vládní senátoři kritizují balíček

„Domlouváme se na doprovodném usnesení, ve kterém vládu upozorníme na to, co nám vadí,“ řekl. Sám by se rád ohradil proti zdanění příjmu z prodeje rodinné firmy nad 40 milionů korun, které má platit od ledna 2025. Dosud byly příjmy z prodeje akcií nebo firem, pokud je majitel držel více než pět let, osvobozeny.

Lidovci by chtěli vyzvat vládu ke změnám balíčku v zaměstnaneckých benefitech. Ty mají být podle vládního návrhu osvobozeny od daně z příjmu jen do poloviny průměrné mzdy. Pro příští rok by to mělo být do 21 983 korun. „Návrh KDU-ČSL by byl vstřícnější k zaměstnancům,“ poznamenal Klement.