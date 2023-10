Volby by vyhrálo ANO s 33,5 procenta, koalici Spolu odcházejí voliči

ANO by ve sněmovních volbách podle Kantaru získalo 33,5 procenta, koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) 19,5 procenta. To je o 8,5 procentního bodu méně, než kolik koalice získala při volbách před dvěma lety.

Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD s 9,5 procenta, Piráti s 8,5 procenta a hnutí STAN se 7,5 procenta.

Pokud by strany koalice Spolu kandidovaly samostatně, ODS by získala 12 procent, což je o pět procentních bodů méně než v posledním měření v květnu. Do Sněmovny by se sama mohla dostat i TOP 09, která je na hranici 5 procent, za branami dolní komory by zůstali lidovci s 3,5 procenta. Ostatní strany mají stejně jako v modelu, který počítá s koalicí Spolu.