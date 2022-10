Středula zneužil demonstranty na kampaň. Sbíral podpisy, říká Pekarová Adamová

„Jsou důkazy, že tam byl sběr podpisů pro kandidaturu Josefa Středuly, takže se dá zcela jednoznačně říct, že to zneužití demonstrantů k tomuto účelů tady je. Mně se to nelíbí,“ prohlásila k sobotní demonstraci šéfka TOP 09.

Podle Pekarové Adamové je to neférové k ostatním kandidátům. „Všichni jsou povinni vykazovat náklady na kampaň, úřad by na to měl dohlédnout. Ve své podstatě využívá své funkce,“ míní.