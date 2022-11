Piloti z Líní protestovali před německou ambasádou v Praze proti gigafactory

„Požádali jsme pana velvyslance, aby zprostředkoval německé vládě náš nesouhlas s výstavbou gigafactory v této konkrétní lokalitě. Nejsme přímo proti stavbě gigafactory. My si jen myslíme, že vybraná lokalita přesně uprostřed vzletové dráhy na letišti v Líních je nevhodná, protože by ta dráha mohla dále sloužit armádě i dalším subjektům,“ přiblížil organizátor akce a zástupce škol, aeroklubů a pilotů Michal Švihla.

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) nedávno označila projekt obří továrny automobilového koncernu Volkswagen za klíčovou investici pro Česko. Vyšla by na 120 miliard korun. Proti investičnímu záměru, kterému by muselo ustoupit funkční letiště, se však dlouhodobě staví jak zástupci subjektů působících na letišti, tak místní samosprávy, které se obávají negativních dopadů na život tamních občanů. Jako problémové se zatím jeví také zásobování vodou, které továrna na baterie pro své fungování potřebuje velké množství. Proti projektu vznikla rovněž petice, kterou podepsalo přes 10 tisíc lidí.

„Projekt v Plzni není úplně dobře vnímán, je prosazován silou ze strany Volkswagenu a ani do budoucna by to nemuselo zlepšovat vztahy mezi našimi dvěma zeměmi,“ míní Švihla, jenž si zároveň postěžoval na špatnou komunikaci české vlády. Kabinet například i přes apely samospráv i hejtmanství odmítá sdělit stanovisko armády, zda letiště, které je v majetku resortu obrany, potřebuje, či nikoliv. Dokument je bez nějakého vysvětlení totiž v utajovaném režimu.