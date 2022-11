Odmítněte gigafactory v Líních, uložili radě plzeňští zastupitelé

Teď na zastupitelstvu zopakoval, že je absolutně proti rušení letiště v Líních. Obří továrna má totiž vzniknout přímo na vzletové dráze, což by znamenalo konec pro tamější výcvikové školy i aerokluby. „Není to přínosný projekt. Myslím si, že poškodí i diverzifikaci ekonomiky, kterou tady máme,“ zdůraznil náměstek Pavel Bosák (Piráti), který je součástí pracovní skupiny kvůli gigafactory na ministerstvu průmyslu a obchodu. Dodal, že o svém postoji už informoval ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS).

Opozice však tepala vedení radnice, že nečiní dostatečné kroky. Šéf zastupitelského klubu ODS David Šlouf ji proto vyzval, aby si připravilo i náhradní variantu, kdy obří továrna nakonec v Líních vznikne. Volkswagen se má rozhodnout už v prosinci, uvažuje ještě o lokalitě v Polsku a Maďarsku. „Jestliže se na to město nepřipraví, bude to velká prohra. Je potřeba, aby stejně jako to už dělají dotčené obce a další subjekty, zahájili představitelé Plzně okamžitě jednání se státem a vyjednali ty nejlepší podmínky, jako například nezaměstnávat agenturní pracovníky, vyřešit otázku dodávek vody, bydlení, dopravy a podobně,“ prohlásil Šlouf.