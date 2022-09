Starostka Prahy 5 Zajíčková: Preferuji spolupráci, která má výsledky

Před třemi lety jste v Praze 5 sesadili pirátského starostu a vládnete v koalici s ANO, TOP 09, STAN. Stála byste po volbách o koalici opět bez pirátů nebo Prahy sobě?

Nerozlišuji spolupráci podle stran, rozlišuji ji podle lidí. Jsem velmi kontaktní člověk, schopný se domluvit s téměř kýmkoli, není pro mě zásadní, jestli jsou to piráti nebo Starostové a nezávislí. Preferuji spolupráci, která vede k výsledkům. Pokud bude potřeba, uděláme koalici třeba s piráty nebo s jinými, kromě extremistických stran. Řešíme věci, které se týkají každodenního života Pražanů, není v tom příležitost pro ideologické střety, spolupráce může být velmi široká.

Jste poslankyní, starostkou, máte Gymnázium mezinárodních veřejných vztahů. Za souběh funkcí vás kritizoval primátor Zdeněk Hřib. Nemáte jich příliš?

Vlastně se krásně doplňují. Roky jsem byla pedagožkou, pak ředitelkou gymnázia, což mě do politiky dovedlo. Vystudovala jsem český jazyk a společenské vědy, se studenty jsme řešili společenské otázky, k veřejnému životu jsem měla blízko. Když děti vyrostly a ve škole jsem byla příliš dlouho, měla jsem potřebu vstoupit do veřejného života. Stala jsem se starostkou a z té práce tak trochu vyplynulo, že jsem poslankyní. Ředitelku školy nedělám, když jsem se stala starostkou, předala jsem to svému synovi.

Zjistili jsme také, že řadu témat na komunální úrovni nevyřešíme, pokud se nezmění legislativa. Myslím například bezpečnost, legislativu, která upravuje substituční látky, což souvisí s vysokým výskytem narkomanů v naší městské části. Všechno se tak propojuje a radnici mám od sněmovny tři stanice tramvají.

Rozruch vzbudila výpověď centru pro závislé Progressive v Mahenově ulici. Město vás žádalo, abyste výpověď zmírnili. Prodloužíte výpovědní lhůtu?

Nebylo to nahodilé, nekoordinované řešení, jak je nám vyčítáno. Hned od počátku jsem byla v kontaktu s Progressivem, dalšími centry a hlavním městem. Město musí být koordinátorem, který zodpovídá za síť adiktologických služeb (tj. pro závislé, pozn. red.). Od počátku jsem upozorňovala, že zátěž pro Prahu 5 je velmi vysoká, máme dvě kontaktní centra a ordinaci se substituční léčbou, které přitahují narkomany. Kontaktních center na velké město by mělo být aspoň deset, máme zatím tři, z toho dvě v Praze 5. Čekala jsem, až město přijme dokument o rozvoji sítě adiktologických služeb. Když se to stalo, přijali jsme jako rada rozhodnutí o centru v Mahenově ulici. Lidé čekají, že se o ně jejich starosta bude starat, vyslyšeli jsme volání místních občanů. A měnit to rozhodnutí za stávající koalice nepřipadá v úvahu.

Už se zjistilo, jak to bylo s oním údajným podáváním jídla v pytlích na odpadky v MŠ Kroupova?

Je to politováníhodná situace, že se převáželo jídlo v igelitových pytlích, bylo to pochybení, selhání jednotlivce. Nedivím se, že to rodiče pobouřilo. Ale tato situace byla vyřešena 4. listopadu 2021, kdy si paní ředitelka se stěžovatelem na to podali ruku. Je na čtenáři, aby sám vyhodnotil, proč se ta uzavřená věc v květnu v červnu opět otevřela a začala se medializovat.

S městem jste se neshodli na jeho bytovém domě v ulici V Botanice, přitom podporujete městský projekt družstevního bydlení v Radlické ulici. Proč jednou ano, jednou ne?

Je to třeba správně rozlišit. Družstevní bydlení je pilotní projekt, který děláme s Prahou. Oživí Radlickou, která je spíš průjezdní ulicí a potřebuje zvelebit. Co se týče projektu V Botanice, není pravda, že jsme proti výstavbě v tomto místě. Místo si ale zaslouží hezký, originální dům. Tedy ne ten, co vybrala porota těsným hlasováním 4 ku 3. Naši zástupci se od počátku proti tomu návrhu vyjadřovali. Když se podíváte z parku Portheimka, uvidíte slepou stěnu bez oken, obrovskou masu bílé stěny, a to při pohledu od barokní Portheimky. Proto jsme se ozvali.

Nejasná je budoucnost koupaliště Motol, které dosud má přírodní charakter. Myslíte, že i tam se bude něco stavět?

Je to moje srdcová záležitost, Motol velmi dobře znám, je odtamtud můj manžel. Revitalizace Motolských rybníků je součástí velké studie o proměně motolského údolí a potoka. Investorem bude hlavní město. Je to velmi zelená oblast navštěvovaná lidmi z okolí, se vzácnými živočichy, chráněnými rostlinami. Chceme samozřejmě, aby to zůstalo, aby motolské rybníky měly přírodní ráz. Na druhou stranu je to místo zanedbané, přístup k rybníkům není bezpečný. Základní prořez při zachování přírodního rázu považuji za užitečný. Lidé píší, že se tam potkávají s bezdomovci. Samotné koupaliště také revitalizaci potřebuje. Motolské rybníky by neměly sloužit jen místní komunitě, ale západní části Prahy, Řepům, Zličínu, které nemají přírodní koupaliště. Biotopy zůstanou, prostě je potřeba citlivá rekultivace, renovace toho území.

A koupaliště?