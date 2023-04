Snižme daně loteriím, říká Stanjura. Zároveň se zabývá zvýšením DPH na vodné a stočné

Pokud by vláda snížení loterijní daně opravdu navrhla, podle opozice by šlo o „největší nehoráznost“. Ministr ale bude těžko hledat podporu i u koaličních partnerů.

Stanjura měl podle České televize snížení daně loteriím navrhnout v materiálu, který zaslal koaličním partnerům. Podle mluvčího resortu Tomáše Weisse jde o podkladový analytický materiál, o kterém budou předsedové vládních stran jednat v průběhu dubna.

Mezi tím však ministerstvo financí zároveň přepočítává jiné daně ze služeb a zboží, které chce naopak zvyšovat. ČT v pondělí uvedla, že podle návrhu resortu by se měly sloučit snížené sazby DPH, které v současnosti jsou 10 a 15 procent. Nová snížená sazba by měla být 14 procent. Zároveň by se měly do základní 21procentní sazby přesunout některé položky, které nyní jsou v jedné ze snížených sazeb. Týkalo by se to například ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, točeného piva, opravy obuvi, kožených výrobku a kol a také sportovních a kulturních akcí. Úprava by měla zvýšit příjmy státu zhruba o 24 miliard korun.

Zkoušel to už Benda

Weiss Novinkám řekl, že před ukončením finálních jednání se ministerstvo financí nebude k navrženým úpravám zdanění hazardních her blíže vyjadřovat.

„Navržené úpravy vychází z doporučení odborníků z řad adiktologů a odpovídají společenské škodlivosti a rizikovosti jednotlivých her při současném pozitivním přínosu do státního rozpočtu. Škodlivost jednotlivých hazardních her přitom odráží obecně vyšší rizikovost internetových hazardních her oproti těm provozovaným v kamenných provozovnách a současně vyšší rizikovost her, které jsou z hlediska herních cyklů rychleji opakovatelné,“ napsal pouze redakci.

O podobnou změnu jako Stanjura se už minulý rok pokusil šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Ten chtěl snížit daň loteriím z 35 na 23 procent. Návrh plánoval připojit k zákonu o dani z mimořádných zisků.

Ve zdůvodnění Benda uvedl, že platná úprava zvýhodňuje provozovatele jiných hazardních her, přestože některé z nich jsou pro společnost nebezpečnější a ziskovější. Tvrdě se proti němu ale postavili koaliční partneři, a tak nakonec návrh v listopadu stáhl.

Už tehdy ho ale podpořil ministr financí. Podle něj se návrh týkal hlavně loterie Sportka. „Určitě to není ta nejvíce společensky nebezpečná závislost, pokud je podávání Sportky vůbec závislost,“ komentoval tehdy Stanjura.

„Největší nehoráznost vlády“

Že o něčem takovém šéf státní kasy v současné době znovu přemýšlí, tvrdě kritizuje opozice. „Jedná se o dosud největší nehoráznost této vlády. Ta nám na jednu stranu tvrdí, že je situace zlá, a zároveň v tichosti přihrává miliardu ročně hazardnímu byznysu,“ kroutila hlavou předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Ta zároveň připomněla, že se mluví o tom, že vláda plánuje některé daně lidem zvyšovat. Také omezila mimořádnou červnovou valorizaci důchodů.

Se změnami by nesouhlasilo ani druhé opoziční hnutí SPD. „V době, kdy se Česká republika zadlužuje nejrychleji ve své novodobé historii a vláda se chystá zvýšit daně občanům, jsou návrhy na snížení daní z hazardu naprosto absurdní a nepřijatelné,“ řekl Novinkám poslanec a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru SPD Jan Hrnčíř.

Najde podporu v koalici?

Je možné, že Stanjura bude těžko shánět podporu i u koaličních partnerů. „Nepřipustíme jakékoliv snižování daní z hazardu a loterií,“ zdůraznil Novinkám první místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček. „Jediná možná změna v tomto případě je navýšení základu pro výpočet daně nebo sazby daně,“ vzkázali zástupci hnutí už koncem února, kdy ministr mluvil o možných změnách ve zdanění hazardu.

Nesouhlasí ani lidovci. „Se snížením zdaňování hazardu nemůžeme souhlasit. Už dříve jsme odrazili návrh Marka Bendy, který bez jakékoliv předchozí diskuse načetl v Poslanecké sněmovně jako svůj poslanecký pozměňovací návrh snížení sazby daně u loterií. Pokud to ministr Stanjura opravdu navrhuje, je to jen návrh ODS jako jedné ze stran koalice, nic víc,“ uvedl Novinkám člen rozpočtového výboru Michael Kohajda (KDU-ČSL). Proti Bendovu návrhu se loni postavili i Piráti.

Stanjura za nižší zdanění loterií bojuje dlouhodobě. Už v roce 2020 s Bendou a dalšími 39 poslanci neúspěšně napadl tehdejší zvýšení daně pro loterie z 23 na 35 procent u Ústavního soudu.

Z některého hazardu daně zvýší

Spolu se snižováním daní loteriím chce ministerstvo financí podle České televize zároveň ale zvýšit daně z většiny hazardních her pro příští rok, a to například z kurzových sázek, rulet nebo z tombol.

Kamenná kasina by místo 23 procent nově platila ze svých zisků 30 procent. Stejně by vzrostla daň i sázkovým kancelářím z internetových kurzových sázek. Stát by tak mohl získat zhruba 600 milionů korun.

Vláda by měla nové zdanění hazardu projednat během června, potom ho dostanou do rukou poslanci.

Kabinet v současné době hledá, jak uspořit 70 miliard korun v rozpočtu na příští rok. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý slíbil, že konečný návrh úspor představí zhruba za měsíc.