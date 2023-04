Fiala: Finální verzi úspor představíme za měsíc

„Nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení. Je to podobná situace jako před nedávnem v případě změn věku odchodu do důchodu,“ uvedl v úterý premiér, podle něhož bude celkový návrh představen na přelomu dubna a května.

Podle nich resort navrhne v reformě daně z přidané hodnoty (DPH) dvě sazby místo nynějších tří. Základní by měla být ve stejné výši 21 procent a jedna snížená 14 procent. Nahradit by měly současné sazby ve výši 21, 15 a deset procent.

To by mimo jiné znamenalo přesun části služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Jmenovitě o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sportovní a kulturní akce.