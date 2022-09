Stanjura doporučí vládě garantovat ceny proudu v průmyslu

Kvůli růstu cen vláda plánuje, že výrobci budou muset ze zákona prodat určité množství energie státu, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v neděli v České televizi. Současně doporučí vládě garantovat ceny proudu v průmyslu, ačkoli to podle něj nese rizika. Mohlo by to být totiž vyhodnoceno jako nepovolená podpora.

Foto: Petr Horník, Právo Ministr financí Zbyněk Stanjura.