Spor o účast spolků ve stavebním řízení. Ekologové se bouří

Veřejnost by měla právo účastnit se pouze územního řízení podle stavebního zákona, ale jen v případě, že jde o velký záměr, který podléhá EIA. To se týká například dálnic, obytných komplexů o výměře alespoň pěti hektarů atd. Takových staveb je podle Svobody ale jen několik procent. „Takže typicky stavby obytného komplexu o ploše 4,9 hektaru se veřejnost účastnit nemůže. Pro vaši představu, ročně v Praze podléhá procesu EIA jen několik staveb (ne více než pět ročně),“ dodal Svoboda.

Materiál podporuje i pirátská poslankyně Klára Kocmanová. „Pokud by se účast veřejnosti úplně vyškrtla, případné porušení zákonů na ochranu životního prostředí by se mohlo řešit až soudně. To se nedá považovat za zjednodušení. A co víc – případná škoda na přírodě by se již stala,“ napsala Právu.