V českých obchodech je již možné vracet PET lahve a plechovky. Zákazníci za ně dostanou slevu na nákup

V celkem šesti prodejnách po celém Česku je od čtvrtka možné vracet PET lahve a plechovky od nápojů. Pilotní projekt zavedly prodejny potravin Lidl a Kaufland. Na legislativu, která by systém zavedla v celé zemi, zatím čekáme. Podle ministerstva životního prostředí by zákon měl být připraven ještě letos, samotné spuštění projektu ve všech prodejnách nad 50 metrů čtverečních se pak očekává nejpozději do roku 2026.

Pilotní projekt odběru PET lahví a plechovekVideo: Novinky