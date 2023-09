Špatná zpráva pro české pacienty. Testy léků se stěhují do Asie

Rostoucí podíl Asie na klinických hodnoceních nově vyvinutých léků je ztrátou pro evropské pacienty včetně českých. Pokud by se farmaceutická firma rozhodla investovat do testování v Česku, osloveni by byli do programu i čeští pacienti a mohli by se tak dostat k nejmodernější léčbě až o několik let dříve. Vše by navíc zaplatila firma, která klinický výzkum provádí.