Klíčová látka v lécích na ucpaný nos nefunguje, zjistila FDA. Týká se to i přípravků prodávaných v ČR

Lékaři namísto konzumace tablet s fenylefrinem doporučují skutečně účinné postupy a léčiva. Základním principem by mělo být především zvlhčování oteklé sliznice ucpaného nosu, a to například pomocí nejrůznějších slaných roztoků nebo přípravků s mořskou vodou.

Pomoci mohou i některé potraviny. Například doktor David C. Brodner, jehož CNN cituje, připomíná, že skutečně fungují pálivá jídla. Pocit pálení způsobuje látka známá jako capsaicin. „Jak víte, když sníte něco pálivé, začne vám téct z nosu,“ říká s tím, že přesně to je při ucpaném nosu potřeba. Jednak to pomůže uvolnit hlen z nosních dutin a v tom nejlepším případě se i zbavit všeho, co jejich sliznici dráždí.